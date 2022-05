Marina CARENINI

Je suis actuellement étudiante en deuxième année de Master Management de l'hôtellerie à l'IAE Savoie Mont Blanc. Je suis à la recherche d'un stage de fin d'études dans le domaine de l'hébergement et de l'hôtellerie pour une durée de 6 mois pour l'année 2015 (Avril à Septembre) en tant qu'assistante gouvernante générale, assistante responsable de l'hébergement ou dans le service des ressources humaines.



En Mai 2014, participation en équipe de 3 au concours international du groupe ACCOR : Take Off. Place au concours : 7éme sur 132





Mes compétences :

Restauration

Travail d'équipe

Gestion hôtelière

Réception Hôtellerie