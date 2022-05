Marina CARON

Titulaire d'un Master Langues-Droit-Gestion Anglais/Italien effectué à l'université Lyon 3 Jean Moulin, je suis actuellement Junior Sales Manager chez Art Martin Group.



Commercial junior sur l'Italie, la République Tchèque, la Pologne, les USA/Canada, Grèce, Turquie, Scandinavie et la France, je me déplace une semaine sur deux pour voir les clients de lingerie et de balnéaire afin de leur proposer des nouveautés pour leurs collections.



Mes compétences :

Commerce international

Négociation commerciale

Commerce B2B

Incoterm

Administration des ventes

Sage ERP X3

Cegid ERP