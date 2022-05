Marina CAUET

Ce que je sais faire :



Animer une équipe

Piloter les résultats, effectuer un reporting d’activité

Mise en place et application d’un plan d’action

Satisfaction et fidélisation du client

Respect des process

Garantir la bonne tenue du point de vente

Préparer, effectuer un inventaire, assurer le suivi des écarts

Traiter les litiges clients et conflits d’équipe



Compétences qui me caractérisent :



Adaptabilité

Fiabilité

Management

Organisation et sens des priorités

Rigueur

Autonomie

Ecoute

Pédagogie

Capacité à fédérer



Un changement de secteur d'activité ne m'effraye pas.



Intégrer un groupe avec des valeurs est très important pour moi.



