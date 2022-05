Marina CESBRON

Après 13 années d'expérience en tant que Responsable clientèle régionale dans le domaine de la prestation de service , j'avais en charge le suivi d'un portefeuille de 40 clients et de 50 hôtesses.

J'effectuais la mise en place et le suivi des prestations d'accueil chez les clients dans des environnements de travail variés (banque, entreprise industrielle, accueil multi site...).

La polyvalence de ce poste m'a permis de développer de nombreuses compétences :

-Recrutement (RH) : Diffusion des offres, exploitation de cvthèque, entretiens auprès des candidats, sélection, accompagnement et formation du personnel en poste.

-Administration du personnel : réalisation des contrats de travail, gestion du planning (gestion des congés, absences, maladie...), préparation des paie, gestion de l'administratif courant.

Riche de cette expérience, j'ai pu acquérir la rigueur, l'organisation, l'autonomie et un grand sens du relationnel.



Mes compétences :

Dynamisme

Autonomie

Relationnel

Gestion du personnel

Gestion de la relation client