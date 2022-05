Marina CHELOUDKO

Femme de terrain et de caractère, je suis enthousiaste et généreuse.

D'un naturel curieuse, j'aime apprendre, me dépasser et obtenir des résultats ambitieux.

Face aux difficultés, l'analyse et la remise en question me semble être les meilleurs positionnements afin de mettre en place des actions correctrices.



La satisfaction client est pour moi le point centrale de mes convictions commerciales quant à mes convictions managériales elles s'articulent autour du développement personnel, du plaisir d’atteindre ses objectifs, d’être fière des actions accomplies et de la notion de remise en question afin de toujours s’améliorer.



Merci de l'attention que vous avez pu porter à ma présentation, n'hésitez pas à me contacter, excellente journée à vous.



Mes compétences :

Management

Droit du travail

Communication

Merchandising

Commerce B2C

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel