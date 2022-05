Marina CHEREAU

Actuellement chargée de règlements et services au sein des MMA au Mans, dans le service Dommages aux biens (sinistres inférieurs á 600.000€), je suis activement à la recherche d'un emploi dans la region parisienne á partir de janvier 2016.



Mes compétences :

juridique: identifier la procédure à mettre en pla

Relation client : informer et orienter, facturatio

Coordination : faire le relais entre l avocat et l

maîtrise de l outil informatique : Pack office, EB

acceuil : physique et téléphonique des clients par

gestion : dossier client, agendas, classement et a

vente (sédentaire) : identifier et conseiller

prospection : téléphonique, relance des clients in

organisation : classer par ordre de priorité le tr

Analyser les garanties

Indemniser l'assuré

Identifier les responsabilités et engager les reco

Engager et suivre une procédure judiciaire

Informer, échanger avec les différents intervenant

logiciels : portail sinistres/ GSIE