Marina CHILOVSKY

Juriste d'entreprise, bilingue anglais, disposant d'une expérience de cinq ans dans le secteur des télécommunications (opérateur triple play et câblo-opérateur).





• Constitution et suivi de dossiers contentieux (contentieux clients, concurrence déloyale, procédures pénales, contentieux de droit public).

• Rédaction et revue de contrats (contrats d’exploitation, de maintenance, de fourniture, de travaux, de prestations de services, CGV, CGA, baux etc. ; en droit français et en droit anglo-saxon).

• Suivi de l’exécution et support aux délégations de services publics pour le déploiement et l’exploitation d’un réseau haut débit (en Martinique, en Guyane et à la Réunion) et pour le déploiement d’un câble sous marin (en Guadeloupe).

• Notes de conseils et veille juridique (droit commercial, réglementations télécoms, droit des marchés publics).

• Validation et mise en conformité des opérations marketing (campagnes presse, tv, radio, internet, offres promotionnelles); rédaction des règlements de jeux.

• Propriété intellectuelle (droits d'auteur et protection des données personnelles)

• Support aux opérationnels



Mes compétences :

Négociation

Contrats commerciaux

Contrats informatiques

Veille juridique

Contentieux commercial

Marketing

Relation client

Droit de la consommation et de la cyber conso

Droit des contrats

Droit commercial

Droit de la Consommation

Droit international

NTIC