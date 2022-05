Contrôleur de Gestion Projet chez ACCENTURE depuis bientôt 2 ans, accompagnée de deux années d'alternance dans le domaine du Contrôle de Gestion Industriel.

J'ai montré à travers mes expériences que j'avais hâte d'apprendre et d'améliorer mes compétences techniques.



Ces 4 années d'expérience dans le domaine de contrôle de gestion opérationnel, industriel et financier m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences :

- Maîtrise de l'utilisation des systèmes d’information : tableurs, bases de données, ERP

- Exploitation, Analyse, Traduction des données financières

- Elaboration de reporting

- Esprit d'analyse et de synthèse

- Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité.

Disponible, n'hésitez pas à échanger.



Contact : marina.choeung@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows

Photofiltre

Microsoft PowerPoint

SAP

Visual Basic for Applications