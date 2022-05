Marina COLONNETTE

Ingénieur Commercial spécialisé dans la vente d’infrastructure informatique et communication avancée depuis 9 ans, je suis en charge du développement des ventes des solutions Cisco au sein de TD-Azlan, distributeur à forte valeur ajoutée.



Prospecter, être à l'écoute de mes partenaires et du marché, proposer des solutions adaptées en accord avec les contraintes et les besoins de mes clients sont pour moi les valeurs essentielles d'une relation commerciale réussie.



Mes engagements:

- Promouvoir l'image et l'offre de mon entreprise

- Accompagner, Conseiller et Développer le chiffre d'affaire de mes clients

- Créer un partenariat efficace et pérenne.



Mes compétences :

Certification Cisco: Sales Expert

Certification Cisco: Data Center Sales Specialist

Support client

Vente de solutions