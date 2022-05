Marina COURVOISIER

Titulaire d'une Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées en Anglais et Allemand, j'ai vécu un an en Allemagne et fait plusieurs séjours dans des pays anglophones (Royaume-Uni, Etats-Unis).



Dans l’enseignement des langues étrangères depuis 1996 et professeur certifiée d’anglais de l’Education Nationale (CAPES) depuis 2004, j’ai eu l’opportunité d’enseigner les langues à des publics très divers (jeunes, adultes, sportifs) venant de différents horizons.



Je vous propose des cours de français (FLE) et/ou d'anglais en individuel, en couple ou en mini-groupe de maximum 6 personnes. Les cours sont adaptés à vos besoins (soutien scolaire, préparation aux examens, professionnels, déplacements, voyages, loisirs).

Ils ont lieu à mon domicile à Grasse, à 5mn du centre ville.

Des cours particuliers et de conversation sont également dispensés en ligne avec SkypeTM.



