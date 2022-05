Pierre Enocque FRANCOIS, PHD

Après une formation par la recherche-action par laquelle j'ai pu valoriser les acquis de l'expérience pour l'obtention du Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales, DHEPS (Collège Coopératif de Paris et Sorbonne nouvelle Paris 3), et un doctorat en sciences de l'éducation (Université Paris 10, Nanterre), je me suis spécialisé en sociologie de l'éducation, politiques éducatives et en Sciences Humaines et Sociales. Je travaille sur la problématique d'accès des défavorisés à l'éducation, notamment en Haïti, dans un contexte de l'éducation pour tous.



Je suis auteur de plusieurs articles dont " Haïti: La Redevabilité sociale et la mise en place d'un système démocratique" ( http://www.aqoci.qc.ca/IMG/pdf/juin_2012_developpement_et_civilisations_numero_404_haiti.pdf ) et de plusieurs manuels de formation sur la Gouvernance, la décentralisation et le développement local. Le dernier module de formation porte sur la Redevabilité sociale en Haiti.



Mes principales recherches et publications sont les suivantes :



 2016 : « Système éducatif et Abandon social en Haïti. Pour finir avec les enfants et les jeunes de la rue ». Editions Universitaires Européennes, Allemagne, 310 p.

 2016 : « L’éducation en Haïti sous l’occupation américaine » in Roberson Edouard et Fritz Calixte, « Le Devoir d’insoumission. Regards croisés sur l’occupation américaine d’Haïti » (1915-1934). Presses de l’Université Laval (p. 225-235).

 2014 : « Politiques éducatives et développement durable en Haïti » in Education un droit pour tous, CRESFED

 2012 : « Haïti : Redevabilité sociale et mise en place d’un système démocratique » Revue Développement et Civilisation Lebret-Irfed, Paris, No 404, juin 2012.

 2010 : «Politiques éducatives et Inégalités des chances scolaires en Haïti». Editions de l'Université d'Etat d'Haïti. 252 p. Ouvrage réédité en 2014

 2004 : « Avoir 16 ans à l’école primaire. Les surâgés dans le système éducatif haïtien ». L'Harmattan, Paris, 2004. 216 p.

 1998 : « Disparité d’âges des enfants dans les classes préscolaires. Cas des écoles protestantes dans le département du Sud ». Collège Coopératif de Paris, Paris. Monographie d’observation sous la Direction de Marie-Lise Semblat.



J'ai coordonné 2 projets pour le Bureau de l'Unesco de Port-au-Prince : l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique et stratégie nationale de formation et de développement professionnel des enseignants et la réforme des curricula du système éducatif en Haiti.



Parallèlement, j'interviens dans le domaine de la gouvernance locale, la décentralisation et les collectivités territoriales. J'ai animé une série de formation dans le domaine et la dernière étude réalisée pour le Compte de CARE-Haïti est une étude sociale participative portant sur 6 communes du département de l'Artibonite et le Nord-Ouest. Cette dernière porte particulièrement sur la bonne gouvernance, sur les pratiques démocratiques et l'inclusion sociale



Mes compétences :

Spécialiste en recherche-action

Politiques éducatives

Etudes et recherches

Formation des enseignants

Spécialiste en Développement Local Et Décentralisa

Spécialiste en Redevabilité Sociale

Mobilisation Citoyenne

Formateur De Formateurs

Ingenirie De La Formation

Curriculum Et Développement Pédagogique

Développement De Partenariat

Gouvernance Locale Et Décentralisation

Gestion et Evaliation de Projets