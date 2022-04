Jean-François DECISE

Consultant-Formateur : Management d'équipe, Conduite de projet, Recrutement d'un collaborateur, Conduite et animation de réunion, Affirmation de soi, Formation de formateur, Bilan de compétences.

Pratique de la formation à distance. Conception et réalisation de programmes et supports de formation.



Organisateur : pratique de l'organisation des activités par filières et processus ; conduite du changement ; gestion de projet.



Recherches universitaires sur l'employabilité, la professionnalisation et la formation professionnelle. (Métier, emploi, qualification, compétence, travail, identification professionnelle, développement personnel, crise identitaire, définition de soi, implication du salarié, investissement, trajectoire d'activités).



J’ai une expérience de trente ans en qualité de cadre-manager. Je suis par ailleurs sociologue du travail et des organisations, docteur en sociologie.

A ces deux titres, je prends régulièrement en charge des missions d’enseignement et d’audit pour divers prestataires. J’ai créé, réalisé et j’anime les sept programmes suivants, pour une thématique générale que l’on peut qualifier de « Ressources Humaines et organisation » :

- Management d’équipe et management transversal ;

- Conduite d’un projet ;

- Recrutement d’un collaborateur ;

- Appréciation des compétences, développement des compétences ;

- Conduite et animation d’une réunion ;

-Innovation et conduite du changement ;

- Formation de formateur.



Pour chaque programme, j’ai constitué le guide animateur et le dossier du participant. Chacune de ces formations comporte des apports de connaissances/savoir-faire et comportements préconisés, ainsi que de nombreuses mises en situation, individuellement ou en sous-groupe. Lors des animations, je cherche à « faire bouger » le groupe et chacun des participants. Il s’agit d’être actif, contributeur, de faire et de refaire. Il faut que chacun puisse voir sa progression et que son implication et sa motivation se développent.



Dans mes animations, je capitalise sur mon expérience de manager, mes travaux de psycho-sociologie, ma pratique de l’animation (formation et réunion) depuis au moins deux décennies !



Mes compétences :

Appréciation des compétences

Recrutement

Formation de formateur

Conduite de réunion

Conduite de projet

Accompagnement de projet

Management opérationnel

Sociologie des organisations

Sociologie du travail