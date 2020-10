François PORTAIS

Training, Consulting et Coaching.

Contact : seminarus@yahoo.fr



Telles sont les compétences du cabinet

que j'ai créé en 2008 en région lyonnaise,

pour des lycéens, étudiants, ouvriers, employés,

parents au foyer, élus, retraités, autres...



En réponse à des besoins d'évolution individuelle ou d'équipe,

je propose des services d'accompagnement sur une durée définie.



Par un questionnement adapté, les personnes peuvent cheminer

en analysant les points d'appui et les leviers

sur lesquels elles peuvent se positionner.

Une prise de conscience est nécessaire pour poser des jalons

et se diriger vers un objectif visé.



Les clients expriment leurs attentes, leurs souhaits,

leurs freins et arrivent ainsi à identifier les obstacles

qu'ils devront dépasser par leurs propres moyens.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation continue

Organisation