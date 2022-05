Recherche un contrat d’apprentissage dans le cadre de la licence professionnelle Analyses et Applications, Sciences et Technologies, Industries de l'Arôme alimentaire. Dans l’école ISIPCA.





Bonjour Madame Monsieur



Je suis actuellement en licence professionnelle d’ISIPCA option Arôme alimentaire.

Cette licence est en alternance ce qui est intéressant car j'ai la possibilité d’avoir une formation théorique avec l’école et une formation pratique grâce à votre entreprise.



Ma formation me permet un vaste choix de sujet à exploiter comme l'analyse sensorielle, le contrôle qualité, l'application d’arôme ou dans la recherche et développement.



Votre entreprise étant dans un domaine que j'affectionne, si vous me laissez l’opportunité de participer à cette aventure j'en serais très honorée et je ferais tout pour satisfaire les demandes durant mon apprentissage.



Je suis dynamique, motivée et je pense avoir toutes les qualités requises pour effectuer convenablement les taches que vous me proposerez. Je suis à votre disposition pour plus d’information au vu d'un entretien.



Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à mon mail.

Je vous prie d'accepter, madame, monsieur, mes salutations les plus cordiales.





Marina CRETON



ps: mes date d'alternance sont du 7 octobre au 3 janvier, du 24 février au 16 mai et du 30 juin au 29 août.



Mes compétences :

Chimie