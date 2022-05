Marina CRUZ

Ma maîtrise de la comptabilité me donne la capacité de superviser et de produire l'ensemble des données comptables, financières, fiscales, sociales et de veiller à ce qu'elles soient établies conformément à la législation en vigueur.



Mes compétences techniques, l'utilisation des ERP, l'exploitation des données outil, la maîtrise du pack-office me permettent d'évoluer en totale autonomie, et de relever tous les défis, en atteignant les objectifs qui me sont fixés.



Par mon expérience et ma créativité, j'apporte une valeur ajoutée chaque fois qu'il s'agit de trouver des solutions techniques à des points nouveaux ou à des situations complexes.





Mes compétences :

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

SAP

Paie