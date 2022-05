Marina CUFIL

Issue d'une Licence Professionnelle commercialisation de produits touristiques je suis aujourd'hui conseillère en séjour.



La valorisation et la promotion d'un territoire et pour moi un plaisir.

J'apprécie notamment le relationnelle avec les visiteurs afin de répondre à leurs besoins le plus soigneusement possible, étudier la clientèle et anticiper leurs attentes.

Après une expérience réussie à l'office de tourisme de Sarlat, je recherche aujourd'hui un emploi dans le tourisme (accueil ou administratif) en Gironde.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Manager une équipe

Travail en équipe

Accueil physique et téléphonique

Administratif

Accueil des clients

Vente directe

Informatique

Purchase Orders

Stock Control