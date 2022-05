Marina DA SILVA

Désireuse depuis mon plus jeune âge d'échanger et partager avec le monde qui m'entourait, tant dans la sphère familiale qu'éducative, mon attrait pour les relations commerciales n'est pas anodin.



Savoir écouter le client, le guider et le satisfaire sont des étapes indispensables et indissociables pour instaurer une relation de confiance, solide et pérenne.



Grâce à un goût du challenge aiguisé, les objectifs fixés par l'entreprise qui m'emploie seront les miens, en mettant tout en oeuvre pour les atteindre et les dépasser.



Ensuite, mes divers voyages à travers l'Europe m'ont permis de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi et surtout donné l'envie d'en maîtriser leurs langues.



Trilingue (Anglais, Espagnol, Portugais), je souhaite donc évoluer dans le domaine des relations commerciales, import/export, afin de mettre en application mes connaissances et ma soif de réussir dans le domaine.



Mes compétences :

Négociation

Traduction espagnol français

Prospection

Gestion de la relation client

Traduction anglais français

Commerce international

Relationnel

Import Export