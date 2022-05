Marina DA SILVA OLIVEIRA

Confirmée d’une expérience de 6 ans dans le milieu commercial, je recherche un poste lié à la vente conseil, particulièrement en prêt-à-porter enfant. Passionnée et ambitieuse, j'aime le contact avec la clientèle et avoir des responsabilités.



Mes compétences :

Procéder à l'ouverture et à la fermeture du lieu d

Former de nouveaux co-équipiers

Etablir les commandes, procéder à l'inventaire

Réceptionner les marchandises, vérifier leur confo

Entretenir le lieu de travail

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins

Rangement, approvisionnement (Réassort, retrait de

Faire la mise en rayon

Techniques de vente

Argumentation commerciale

Effectuer les différentes procédures d'encaissemen

Promouvoir de nouveaux produits

Analyse des besoins

Installer une relation de confiance avec la client

Accueillir le client (physique et téléphonique)

Conseiller le client (CAP, SONCAS)

Utilisation de différents outils (TPE, Caisse, Rel