Marina DAVID

Secrétaire médicale indépendante, je me charge de la saisie de vos documents médicaux. Ceux-ci peuvent être :

- des courriers médicaux

- des comptes-rendus opératoires, d'hospitalisation

- des expertises médicales

- diverses attestations, certificats, etc



Dictez, envoyez, je retranscris, et vous récupérez vos documents directement dans votre boite mail ou via un serveur sécurisé.



Réduisez les délais d'envoi de vos correspondances, assurez la continuité des soins, en externalisant votre saisie médicale.



Spécialiste de la retranscription audio, je prends aussi en charge les enregistrements de collectivités, entreprises, universitaires, etc. Ces enregistrements sont généralement :

- des conseils d'administrations

- des comités d'entreprise

- des CHSCT

- des entretiens d'études

- des tables rondes



Différents niveaux de retranscription vous sont proposés.



Mes compétences :

Rédaction

Assistance administrative

Transcription audio

Secrétariat