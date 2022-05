Marina DAVID

Je travaille depuis 20 ans dans le secteur de la traduction, en tant que Chef de Projet, Account Manager et maintenant Solutions Architect.



Ces années d'expérience me permettent de développer des solutions sur mesure pour les clients afin de répondre à leurs besoins et exigences.



Mes responsabilités principales sont :

• aider les clients à livrer un message pertinent et culturellement approprié sur tous les marchés ciblés ;

• proposer des processus et des solutions technologiques efficaces pour gérer la création et la traduction des contenus.



Les solutions proposées concernent l'ensemble des contenus, de l'interface d'une application au site web optimisé, et peuvent s'intégrer au système de gestion de contenu utilisé.



Mes compétences :

Account management

Gestion de projet

Localisation

Management

Manager

Traduction