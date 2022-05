Marina DÉCARRE

De nature très sportive, je suis passionnée par le ski, le wakeboard et la randonnée.

Mon aisance à communiquer avec les autres m'a naturellement dirigée vers ce secteur.

Je suis actuellement en troisième année de Licence E-marketing en alternance au Domaine Skiable de La Rosière 1850, Savoie, FRANCE



L'Espace San Bernardo est un domaine skiable original partagé entre la France et l'Italie dont la diversité autorise toutes les pratiques de glisse. Paysages variés entre villages et vallées, pistes damées en forêt, couloirs et espaces vierges.

Côté français, l'Espace San Bernardo séduit par le site en balcon de La Rosière, qui offre une vue panoramique sur toute la vallée de la Tarentaise, et son exposition plein sud qui lui confère un ensoleillement exceptionnel. Côté italien, avec La Thuile, place à l'enneigement garanti avec des versants orientés plus au nord et une poudreuse froide et sèche recherchée par les skieurs avides de sensations.



Mes compétences :

E commerce

Photographie

Réseaux sociaux

Management

Commercial

E marketing

Communication

Site internet