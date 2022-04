Claire CHEVALLIER

Je justifie de 5 années d'expérience en tant qu'Assistante marketing et communication acquises au sein de secteurs d'activité variés (industrie, informatique, secteur bancaire, grande distrubution alimentaire, immobilier, soins et bien-être).

Titulaire d'un Master Européen en Management et Stratégie d'Entreprise, et entièrement fluent en Anglais, mon ambition professionnelle est de poursuivre mon parcours en intégrant un groupe à dimension internationale à travers un poste qui puisse étendre mes compétences.

Mon dynamisme, mon aisance dans les relations avec autrui, mon engagement et mon autonomie sont mes principaux atouts professionnels. Ayant réalisée une année à l'étranger, je dispose d'une grande ouverture d'esprit, de réelles qualités relationnelles ainsi que la capacité de m'adapter à des environnement différents.



Mes compétences :

Concevoir des opérations de marketng direct

Analyser un marché : évaluer, anticiper et mesurer

Etablir un diagnostic stratégique SWOT, PORTER

Piloter des opérations commerciales

Création : supports de comm° et docs commerciaux

Organisation d'évènements

Elaboration d'un plan de communication

Gestion et suivi de budgets

Gestion base de données, identifier les potentiels

Communication interne