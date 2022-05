Avec un cursus scolaire et une expérience situés au carrefour de la comptabilité, je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose.Aujourd'hui je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

je compte donc sur vous pour atteindre mes objectifs.



merci d'avance



marina DOBO



Mes compétences :

Ecritures comptables

Gestion de la trésorerie

MES

Rapprochement bancaires

Trésorerie