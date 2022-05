Marina DROCHON

Jeune, dynamique et motivée, je suis entrée dans la banque il y a maintenant 6 ans après avoir terminé avec succès mon parcours scolaire. La banque est un milieu passionnant, avec une diversité d'offres d'emplois cependant la perspective d'évolution y est limitée. C'est pour cela que je souhaite rencontrer , créer de nouveaux contacts qui me permettront peut être d'évoluer plus rapidement dans ma branche. Très investit dans mon travail, je recherche aujourd'hui plus de responsabilités.



Mes compétences :

Fiscalité

Gestion des organisation professionnel

Négociation

Économie

Finances

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising