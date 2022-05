Marina DROUILLET

Titulaire d'un master 2 juriste d'entreprise en alternance au sein de l'UIMM, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mon activité au sein d'In Extenso, en tant que juriste en droit social. Après 2 ans et demi d'activité en cabinet comptable à exercer une fonction de support et de conseil auprès des TPE/PME, j'ai pu évoluer vers un poste de Juriste en droit social au sein de la Brittany Ferries, premier transporteur maritime sur la Manche Ouest et Centrale. J'assiste et je conseille la direction des ressources humaines ainsi que les directions opérationnelles de l'entreprise en matière de législation du travail.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel