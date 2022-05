Marina DUCAZEAU

Avec 4 années d'expérience dans la vente, j'ai développé mon aisance relationnelle auprès d'un public aussi varié qu'exigeant. En temps que responsable de mon magasin, la gestion des stocks et des commandes ainsi que les contacts avec certains fournisseurs faisaient parti de mon quotidien tout comme l'optimisation du point de vente et le décoration selon les différentes périodes de l'année. Le tout participant activement à l'augmentation du panier moyen et donc du chiffre d'affaire



Mes compétences :

Fidélisation de la clientèle

Optimisation de la surface de vente

Gestion des stocks et des commandes

Techniques de vente

Acceuil et conseils client