Marina DUTERTRE

J'ai effectué un apprentissage bac professionnel Commerce en 3 ans (2009/2012) dans un magasin de proximité (Coccimarket à Flers) ainsi qu'au centre de formation 3iFA d'Alencon, par la suite j'ai continué mon parcours dans le commerce en devenant Hôtesse de caisse, pour augmenter mon nombre d'heures et soutenir la direction j'ai accepté un poste temporaire de conseillère au rayon poissonnerie quelques mois ainsi qu'au rayon boucherie une semaine, à Intermarché à Flers(2012/2014/).



A la fin de mon contrat j'ai poursuivie ma voie vers l'entreprise Stanhome World (vente de produits d'entretien et de cosmétiques). Ne me suffisant pas pour vivre je me suis dirigée vers l'intérim où j'ai fait plusieurs missions à la SDPS de St Denis sur Sarthon ( usine de publipostage).



En mai 2015, j'ai obtenue un poste de secrétaire adminitrative pour le pôle Action Éducatives en Milieu Scolaire, le comité régional USEP et la fédération de la Ligue de l'Enseignement de Normandie en emploi d'avenir, j'ai obtenue mon titre de professionnalisation en juin 2017 avec les encouragements du jury.



Je m’intègre facilement et rapidement à une équipe. Je suis dynamique, organisé et curieuse, je n'ai pas peur des formations, j'aime évoluer dans le travail.



Mes compétences :

Contrôle-commande

Fidélisation client

Informatique

service après vente

prise de commande

ménage

implantation rayon

facing

remballe des produits

Encaissement

Mise en rayon

Creation et gestion de sites internet

Mise en forme de documents