Marina DUTRIAUX

Titulaire d'un BTS Assistant(e) de gestion PME/PMI, j'ai plusieurs expériences professionnels dans les services supports. Je suis actuellement chez SCE, en tant qu'assistante comptable et paie depuis 2014. En deux ans d'expériences au sein de cette société, j'ai pu évoluer au sein du service comptabilité (comptabilité fournisseurs, clients et générale) et du service paie (contrôle et validation des absences, notes de frais, tickets restaurants, gratifications de stage ..etc.).



Mes compétences :

CEGID Logiciel gestion comptable

Infologic (PGI)

Pack office 2007

EBP logiciel de gestion comptable

Batigest ( logiciel gestion commercial) + Apibat (

Carla (logiciel gestion absences, notes de frais)