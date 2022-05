Marina ESNAULT

Nourrie par des expériences complémentaires dans les domaines du cinéma, de la médiation et de la communication, j'ai développé une grande sensibilité pour la question de l'épanouissement des individus à travers la pratique artistique.



J’ai ainsi élaboré des outils pour l’accès à la culture par le film pour tous (pour les habitants des quartiers prioritaires et les personnes en situation de handicap).



Ce parcours – au travers la coordination de la communication et la mise en place d’actions d’éducation à l’image au sein d’associations d’éducation populaire et d’une maison des jeunes et de la culture – m’a amenée à me questionner sur les problématiques liées au territoire et au contexte socioculturel qui l’englobe.



Je souhaite à présent mettre mes compétences au profit de projets d’intégration de personnes âgées et personnes en situation de handicap dans la vie culturelle et permettre par delà la réalisation d’un souhait fort : la rencontre et la mixité des publics.



Mes compétences :

Communication

Cinéma

Relations publiques

Médiation culturelle