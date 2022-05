Marina FOMINSKAIA

Je suis persuadée que dans certains moments de notre vie nous avons besoin d’être guidés pour faire face à des situations difficiles. Rester seul c’est de prolonger son état de mal-être. Trouver un bon guide c’est d’écourter son errance dans les ténèbres de la vie.



Moi-même je cherchais les causes de mon mal-être assez longtemps (voire trop longtemps à mon goût) avant de connaître le yoga, la méditation et la sophrologie. J’ai fait cette formation pour accompagner les autres personnes: ce métier donne du sens à ma vie et répond à mes propres valeurs.



Mon accompagnement est basé sur le renforcement de la personne et sur son autonomie. Le principe c’est de vivre sa vie et non pas la subir, agir en tant que personne responsable de sa vie et en profiter pleinement.



Ma formation pédagogique m’aide à bien transmettre des connaissances et des outils sophrologiques, à être claire dans ma démarche et être à l’écoute de la personne en face de moi.



Pour finir, mon Terpnos Logos (discours du sophrologue pendant l’animation de la séance) sera parsemé de temps en temps des tonalités russes. Mon nom l’indique bien, je suis originaire de Russie. Mes séances peuvent être menées en français, en russe et en anglais.



