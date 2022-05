Marina FONS

En recherche d'action et de projets dans une structure dynamique et innovante pour une "super assistante" pleine d'énergie et de volonté...



Je suis une très bonne Assistante de Direction et je peux aussi être "Votre Secrétaire Indépendante".



L'une sera salariée.

L'autre est auto-entrepreneuse, une idée née de la volonté de travailler avec les entreprises en leur proposant les mêmes services qu'une Assistante salariée sans les charges sociales. Mon but étant de tisser un lien social, me déplacer chez mon client sera indispensable à mon activité et aussi à l'organisation à apporter à toute collaboration.



Dans tous les cas, voici mes points forts :

- 20 années d'expérience en Secrétariat dans des secteurs très variés

- confidentialité & confiance

- conseil en organisation & classement

- suivi administratif et comptable

- frappe courriers et comptes-rendus

- Pack Office, PC et Mac

- boite à outils



www.marinafons.fr