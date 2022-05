Jeune et dynamique, je suis entrée dans la vie active il y a 3 ans suite à mon BTS en alternance Négociation et Relation Client.

Je suis actuellement en poste chez EDF où j'exerce le métier de conseiller client Sénior.

Ce poste me permet de pouvoir venir en soutien aux autres conseillers afin de les aider à développer leurs compétences tout en gardant la relation client au coeur de ma mission.



Mes compétences :

Commercial