À l'écoute d'opportunités



Bonjour,



Mes six années de support opérationnel et stratégique sur les fonctions Achat, Logistique et Supply chain m'ont permis de développer des compétences transverses.

Sensibiliser aux besoins des entreprises j'ai pu agir sur des projets transverses ou encore sur des missions de pilotage de projet, d'amélioration continue permettant le développement des process, méthodologie, outils...

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, mon profil transverse me permet d'évoluer au plus proche des métiers de terrain et de faire le lien avec les niveaux stratégique de société.



De nature curieuse et dynamique je recherche un poste de terrain qui me permettra de mettre mes compétences acquises au service de votre structure.



Pour de plus amples informations sur mon parcours ou pour obtenir mon cv et recommandations je me tiens à votre



Cordialement,

Marina GARCIA



Mes compétences :

SAP

EProcurement

Procurement

Microsoft Outlook

BUYSIDE

Microsoft Excel