Marina GAROT

Préparer les éléments constitutifs des payes : recueillir et traiter les informations sur les salariés (absences, maladies, augmentations, congés payés, anciennetés…) ;

Etablir des payes, des contrats de travail et contrôler des éléments d’activité du personnel ;

Elaborer des documents de synthèse (tableaux de bord, entrées/sorties …) ;

Etablir et effectuer les déclarations fiscales et sociales légales ;

Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables (taux de cotisation sociales...) ;

Saisir les éléments de la comptabilité générale, clients, fournisseurs, TVA, DEB ;

Procéder à la codification et à la saisie des factures, des mandats, des titres et effectuer le rapprochement bancaire ;

Réaliser le suivi de la trésorerie et en valider la fiabilité ;

Contrôler et enregistrer les recettes de l'entreprise (saisie de paiement clients, édition de factures, relances...) ;

Tenue de la comptabilité générale jusqu’au bilan et liasse fiscale.





Mes compétences :

SAP

Oracle Financials

Oracle

CCMX

Sage