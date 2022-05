Marina GERMAIN

Titulaire d'un DUT Génie Biologique option Industries Agro-Alimentaires, j'ai exercé dans ce domaine pendant 3 ans en tant que technicienne de laboratoire. Je me suis ensuite orientée dans le domaine de l'Industrie Cosmétique où j'ai exercé en tant que chargée de recherche clinique pendant 6 ans.

En Allemagne, j´ai eu la possibilité de découvrir le domaine commercial en travaillant comme conseillère clientèle pour des grossistes spécialisés dans la vente d´équipement de pharmacies et d´outillage industriel. Après 5 ans d´activité dans des services commerciaux, je souhaite me réorienté dans un domaine plus technique.



Mes compétences :

Cosmétique

Recherche

Recherche clinique

technicienne

Technicienne de laboratoire