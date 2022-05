Marina GHIBAUDO

Mon attrait pour la finance s’est manifesté au cours de ma Licence en Economie-Gestion, dans laquelle j’y ai acquis de solides connaissances en comptabilité, fiscalité, droit et gestion.

J’ai poursuivi avec un Master « Comptabilité, Finance, Fiscalité, Patrimoine » (C.F.F.P), Spécialité « Contrôle de gestion, Audit, Conseil » (C.A.C) dans l’intention d’acquérir de nouvelles notions en Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, qui sont essentielles à mon sens pour appréhender une entreprise en termes de gestion financière.



Je suis sérieuse, motivée, dynamique, volontaire et ponctuelle et suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que contrôleur de gestion junior. Cela me permettrait de consolider davantage mes connaissances et d'en acquérir de nouvelles.



Mes compétences :

Business Objects

SAP

Microsoft Excel

Analyse de données

Visual Basic

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

Analyse financière

Gestion financière

Finance

Management

Stratégie