Marina GOUTTESOULARD

Ingénieure en biologie moléculaire avec une expérience de 14ans en biotechnologie,

je possède une grande expérience en R&D. J''ai optimisé des techniques d'extraction d'acides nucléiques et d'amplification par PCR en temps réel à différents types de produits (agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, produits d'hygiène...). Mon parcours m'a permis d'utiliser des outils informatiques utiles au design d'oligonucléotides et à l'alignement de séquences.

Les différentes missions sur lesquelles je suis intervenue m'ont permis de valider de solides compétences en suivi de projets en autonomie ou en équipe.



Mes compétences :

Réactive et organisée

Capacité d'adaptation

Polyvalence technique

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biotechnologie

Pcr