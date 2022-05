Jeune femme dynamique et motivée, et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans l’hôtellerie/restauration!

Ayant eu différentes expériences dans des postes à responsabilités, j'aime le contact avec les clients et j'aime transmettre mes connaissances aux autres



Mes compétences :

faire les caisses

service

bonne memoire

ouvrir et fermer un etablissement

Bar

accueil

Autonomie professionnelle