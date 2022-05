Marina GRATECOS

Diplômée du titre d’ingénieur maître de l’IUP Qualité et Environnement des Productions Industrielles de l’Université des Sciences et Technologies de Lille qui m’a permis d’acquérir des compétences techniques et managériales, j’ai décidé de me spécialiser dans la prévention des risques industriels en intégrant le Master Prévention des Risques et Nuisances Technologiques (PRNT) à la faculté de pharmacie de Marseille.



De 2006 à 2013, j'ai travaillé pour la société SAP (Société d’Assistance en Pyrotechnie) basée sur Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône qui est un bureau d'études spécialisé dans la réglementation des marchandises dangereuses à travers trois activités que sont l’Assistance technique et réglementaire aux industriels, l’Inspection et la Formation.



En tant que Responsable Qualité de la société, ma première mission fût de mettre en place l’accréditation de SAP, selon la norme ISO 17020, dans le domaine de la sûreté des dépôts d’explosifs. Quelques années plus tard, j'ai étendu notre périmètre d’accréditation aux contrôles périodiques de certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à Déclaration.



Ingénieur Sécurité et Environnement de formation, j'occupais également la fonction de chargée d’affaires et réalisais à cet effet des missions d’assistance technique et réglementaire aux industriels dans le domaine des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, de la Sécurité du Travail et du Transport des Marchandises Dangereuses.



Depuis 2013, je travaille pour Bureau Veritas en tant que consultante Environnement Risques Industriels au sein du service Maîtrise des Risques HSE. Intégrer un groupe d'envergure internationale m'a permis de développer mes compétences dans de nouveaux domaines industriels.



Compétences clés :

- Réglementations (ICPE - Sécurité du Travail - Pyrotechnique - Transport des Marchandises Dangereuses) ;

-Analyse des risques ;

- Audits de conformité ;

- Gestion de projet ;

- Interface avec les autorités administratives (DREAL/ DIRECCTE/SDIS/Ministères/ …) ;

- Management de la qualité.





Mes compétences :

Gestion de projet

Veille réglementaire

Quality management

ICPE