Marina GRUIT

Responsable Assurance Qualité Réglementaire et Docteur en Chimie, j'ai acquis de nombreuses compétences en R



Mes compétences :

Propriété industrielle

Chimie organique

Biologie cellulaire et moléculaire

Chimie analytique

Screening

Encadrement de cadres et techniciens

Catalyse

Formulation cosmétiques

Biochimie

Microscopie optique

Imagerie médicale

Communication

Enseignement

Polymères

Peptide

Recherche et Développement

Fluorescence

Management transversal

Coordination de projets

Gestion de projet