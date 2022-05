Zerbini JEROME

- Traitement des demandes clients

Analyse des produits souhaités n’entrant pas dans la gamme des standards disponibles, création d’une étude comportant un dessin réalisé en CAO, une estimation du prix de revient et une fiche d’information technique et de justificatif de choix pour le commercial.



- Support technique au service commercial

Evaluation des possibilités sur machines, du produit et des solutions techniques pouvant être apportées aux clients. Relais entre les centres de production français, hongrois, chinois et la filiale allemande.



- Support technique aux clients automobiles

Informations techniques générales, aide à la conception, Détermination du calendrier de conception d’outillage et de production. Rédaction et suivi des plans d’actions. Etablissement (ou rédaction) des documents de qualité (PPAP, rapport 8D).



- Support qualité pour la filiale allemande. Contrôles des commandes internes.

1ère analyse des produits défectueux, rédaction d’une réclamation interne, suivi du rapport 8D et du remplacement des pièces mauvaises.



- Animation de formations « câble plat »

En interne et chez les clients.



- Participation aux réunions de développement inter filiales à l’international.



- Création de fiches IMDS et certificats RoHS



- Informatique

Création d’un logiciel (disponible sur le site de l’entreprise) pour la clientèle destinée à définir une première spécification.

Création en interne de nombreux logiciels de bases de calculs de prix de revient et autres.

Connaissance Informatique : Maîtrise d’Autocad, Word Excel, Access, création de présentations PowerPoint, Visual basic.



Langues :



- Anglais Courant

- Allemand Courant

- Français Courant



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Electronique

Électronique de puissance

Informatique

Informatique industrielle