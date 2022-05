Marina HERVOUET

Rigoureuse et investie, j'apporte beaucoup d'intérêt au sens du service social.

J'aimerais mettre oeuvre mes compétences de gestion de projet notamment à travers mon sens de l'organisation et mon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Travail en équipe

Capacités rédactionnelles et organisationnelles

Coordination de projets

Organisation de plannings

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Connaissances des rythme de l'enfant et des person