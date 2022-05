Marina IONITA

Docteur en chimie organique, j’ai effectué une thèse à l’interface chimie organique – biologie à l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Le sujet de mon travail a été la mise en œuvre des méthodes de synthèse des médicaments antipaludéens et leur caractérisation (chimie des sucres).

J’ai effectué un premier stage post-doctoral à l’Université de Nantes, toujours à la frontière chimie organique-biologie, dont le sujet a été l’étude des réactions des translglycosylation catalysées par des enzymes, avec application pratique dans la synthèse des cérébrosides.

Ensuite j’ai complété ma formation par un deuxième post-doc à l’Université de Rennes, dans l’équipe de Catalyse et Organométalliques, le thème de ma recherche étant l’arylation sélective d’hétéroaromatiques.

Pendant ma formation j’ai acquis des connaissances approfondies et polyvalentes dans le domaine de la synthèse organique et des méthodes spécifiques de séparation et d’analyse (chromatographie, RMN, IR, UV, GC, GC-MS, HPLC).



De formation scientifique, je possède aussi une première expérience de chimiste consultant au sein de la société B-Lands Consulting. Plus précisément, je m’occupais de la promotion de nos services (la mise en conformité avec le règlement REACH) et la création d’un portefeuille de clients français et étrangers (établir le contact téléphonique ou par e-mail, se déplacer sur le site).



En adéquation avec mon cursus, mes centres d'interêt sont d'ordre scientifique, ainsi que commercial (consulting).



Je peux être contactée par email : im_alina@yahoo.fr



Mes compétences :

Chimie

Chimie organique

Commercial

Purification

Synthèse

Technico commercial

Techniques de purification