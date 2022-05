Diplômée de l'Université du cinéma et de la télévision, Saint Petersbourg, Russie, de l'école de photographie Jean Verdier, Paris et de l'école de commerce, Riga, Photographe pour Phénixcom, Marina Ivanicenko a fait des photographies commerciales pour des créations de sites internet et pour les expositions sur les carnavals germaniques, celui de Venise, Le rêve d’Alice à Paris en et une expositions par World Folklore Photographers Association, « les marins », Pékin, Chine.

Elle a réalisé le Cadrage et montage de deux spectacles filmés de Jean Castarede, des documentaires comme « L’univers magique d’Alexandra Doubrovina », sur le peintre Igor Pose (www.igorpose.com), sur les carnavals germaniques dans la région de la Forêt Noire, sur la profession de glacier dans le parc du Château de Versailles et sur les instruments du moyen-âge.

Elle a réalisés plusieurs courts-métrages muets dont « La femme et son amant », à partir d'une fable de la poétesse française du 13° siècle, Marie de France, et deux courts-métrages humoristiques à partir de rags de Scott Joplin, Swipesy et the chrysanthémum.

mon websiteArray



Mes compétences :

Cinéma

Journalisme

Photo

Publicité