Mes compétences :

Informatique: Maitrise de Word, Excel, Power Point

Sauveteur secouriste du travail

Maitrise des outils de résolution de problème

Création de support d'animation (affichage ou diap

Normes ISO 9001, 14001 et 18001

Normes ISO 17025 et ISO 17020

Analyse de risque

Certification MASE

Etablissement et suivi du Document unique

Audit qualité

Métrologie