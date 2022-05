Marina KADEN

Mon expérience professionnelle m'a permise d'acquérir une très bonne connaissance dans le secteur du commerce. J’ai la chance d’être dotée d’une rigueur, d’une autonomie et d’un dynamisme. C’est grâce à ces facteurs que j’ai sue voir évoluer mes équipes et les magasins qui m’ont été confiés.



Aujourd’hui je veux évoluer et accroitre mes compétences. Le challenge du chiffre d’affaire ne me fait pas peur. Mes qualifications en commerces et management me permettent de former les équipes et ainsi de voir des résultats favorables.





Mes atouts sont : ma force de vente, le relationnel, le sérieux et mon implication dans les missions qui me sont confiées. L’esprit d’équipe et la confiance reste les points forts d’une société, c’est une valeur importante qui nous permettra d’être productif.