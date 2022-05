Enseignante en école primaire depuis une dizaine d'années en milieu sensible, je suis confrontée, chaque jour, aux difficultés scolaires de mes élèves. Mon travail consiste à motiver, donner du sens aux apprentissages, mettre en place des stratégies afin de contourner l'échec et le décrochage scolaire, donner l'envie et la nécessité d'apprendre.

Or, afin de parfaire et d'élargir mes compétences, j'ai suivi durant l'année 2012/ 2013 une formation certifiante à la Haute Ecole de Coaching de Lyon. Cette formation m'a permis de découvrir et d'utiliser les outils du coach. Ainsi enrichie de nouvelles pratiques, je constate chaque jour leurs bénéfices sur mes élèves.



C'est pourquoi, j'accompagne actuellement des adolescents et des jeunes adultes dans leur questionnement scolaire ou professionnel. Je me spécialise essentiellement dans les problèmes liés à l'orientation, à l'échec et au décrochage scolaire, à la préparation aux concours administratifs ou aux grandes écoles jusqu'à l'accompagnement au premier emploi. Mes qualités d'écoute et de bienveillance pour chacun d'entre eux créent un climat de confiance propice à donner le meilleur de soi.



Ainsi, je m'adresse à tous les parents qui souhaiteraient aider leurs enfants à dépasser leurs difficultés scolaires, à les accompagner dans leur démarche d'orientation ou à optimiser leur chance de réussite. Ainsi qu'aux adultes qui sont dans une démarche de changement personnel et/ou professionnel. Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par mail : contact@marina-keddari.fr





Mes compétences :

Enseignement

Développement personnel

Analyser écouter réfléchir agir

Communication

Pédagogie

Conseil en image