Marina KIMAK

Une stratégiste internationale de la traduction et des langues - Gestion et développement avec un flair pour les détails et l'organisation, et un historique de succès dans la création de solutions de traduction et de localisation, le respect des délais, organisation et gestion des équipes multiculturelles multinationales - et création d'une atmosphère de travail satisfaisante et paisible sous forte pression. Travailleuse acharnée et intuitive, capable d'établir et de maintenir une communication efficace avec les clients, partenaires et associés d'affaires, et diriger des équipes linguistiques pour obtenir des résultats exceptionnels dans les marchés complexes. Axée sur la technologie et capable de mettre en œuvre de nouveaux systèmes pour la plus haute optimisation de flux de travail, la qualité, la cohérence et l'exactitude des documents traduits. Compétences linguistiques et informatiques exceptionnelles. Niveau de compétences de langue maternelle en français, anglais et croate, une connaissance pratique de l'allemand et de russe, une bonne compréhension et la capacité de relecture pour le serbe, le slovène, bosniaque, italien, espagnol et portugais.

Après 15 ans de vie professionnelle à San Francisco, je me suis installée à Biarritz, où je gère l'activité européenne de mon entreprise.



