Marina KOLESNYK

Cabinet de formalités spécialisé dans les formalités juridiques de création, modification et cessation des sociétés, nous proposons également à nos clients le suivi juridique et l'aide dans la gestion administrative des sociétés déjà existantes.

Forts de notre expérience professionnelle acquise au sein de la Chambre de Commerce de Paris, mais également de nos origines internationales, nous travaillons avec un large spectre de clients, aussi bien français, russes, ukrainiens, marocains etc.

Nous offrons à nos clients des conseils juridiques avant la création, l'aide pendant l'accomplissement des démarches administratives, mais également l'accompagnement post-création.

En collaboration avec des avocats spécialisés dans différents domaines juridiques, nous proposons à nos clients des tarifs très intéressants et la rapidité dans l'accomplissement de leurs démarches.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Conseil

Juriste d'entreprise

Droit des affaires

Aide administrative

Droit affaires

Droit des affaires russe