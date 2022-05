Grâce aux soins que je vous propose, le Reiki, et la méthode Enelph, vous pourrez retrouver un équilibre intérieur, mental, physique, psychologique et émotionnel. Ce sont des méthodes de soins holistiques dans le respect de ce qui est bon pour nous.

Je me suis engagée dans cette voie par amour de mon prochain et l'envie de partager ce mieux-être avec les personnes qui en ont besoin.



Mes compétences :

Reiki 1er et 2 ème degre

Méthode Enelph

Massage shiatsu